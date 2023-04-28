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29 апреля в Москве состоится Второй Фестиваль синхронного плавания

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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29 апреля в Москве состоится Второй Фестиваль синхронного плавания «Завораживающая красота». Шоу пройдет в спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе. Настоящий праздник синхронного плавания, где выступят сильнейшие синхронистки нашей страны под руководством знаменитых тренеров. Только здесь можно встретить сборные России разных возрастов на одной площадке и увидеть преемственность поколений.

В программе фестиваля: сборная команда России под руководством тренерского штаба, который возглавляет заслуженный тренер России, герой труда Татьяна Покровская; соло и дуэты в исполнении самых титулованных синхронисток, с участием трёхкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко, под руководством заслуженного тренера России Татьяны Данченко; самый титулованный в мире микст-дуэт под руководством заслуженного тренера России Ганы Максимовой; юниорская и юношеская сборные России под руководством тренерского штаба, который возглавляет заслуженный тренер России Наталья Мендыгалиева.

«Завораживающая красота» — это яркое событие и зрелищное спортивное мероприятие, способное сплотить россиян. Ведь в его основе — история побед российских синхронисток, которые на протяжении 25 лет остаются лучшими в мире.

Организатором Фестиваля синхронного плавания является Федерация синхронного плавания Москвы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Департамента спорта Москвы и Федерации синхронного плавания России.

Также в рамках Фестиваля синхронного плавания будет показан спектакль Театра Марии Киселевой «Живая вода». Шоу состоится 30 апреля и 1 мая в спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе.

Площадка: Дворец Спорта «Динамо» на Водном Стадионе, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53.

Даты и время:

29 апреля – Фестиваль синхронного плавания «Завораживающая красота», начало в 12:00, 15:00, 18:00.

30 апреля, 1 мая – Спектакль на воде для всей семьи «Живая вода», начало в 11:00, 14:00, 17:00.

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