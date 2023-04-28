Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 17 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) выросло до 17 человек. Об этом 28 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
«В результате массированного обстрела центра Донецка есть жертвы среди гражданских лиц. По предварительным данным, известно о семи погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых, в том числе на улицах Университетской, Артема и в Республиканском травматологическом центре», — сообщили в Telegram.
Точное число погибших и раненых еще устанавливается. Всего по состоянию на 15:00 были зафиксированы повреждения по 16 адресам Донецка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Ранее в этот день стало известно о попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке.
Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что ВСУ вели массированные обстрелы в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити». Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы. Всего выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Ранее в этот день ВСУ выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Снаряды упали в районе Дворца бракосочетания.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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