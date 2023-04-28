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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 17 человек

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Фото: соцсети
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Число пострадавших при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) выросло до 17 человек. Об этом 28 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«В результате массированного обстрела центра Донецка есть жертвы среди гражданских лиц. По предварительным данным, известно о семи погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых, в том числе на улицах Университетской, Артема и в Республиканском травматологическом центре», — сообщили в Telegram.

Точное число погибших и раненых еще устанавливается. Всего по состоянию на 15:00 были зафиксированы повреждения по 16 адресам Донецка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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Ранее в этот день стало известно о попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что ВСУ вели массированные обстрелы в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити». Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы. Всего выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день ВСУ выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Снаряды упали в районе Дворца бракосочетания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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