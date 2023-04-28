CGT Energie отключила электричество в 15 мэриях Парижа

Энергетическая компания CGT Energie на час утром 28 апреля отключила электричество в 15 мэриях Парижа. Об этом сообщает издание Francebleu.

Как говорится в заявлении профсоюзов, без света чиновников оставили из-за поддержки ими пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона.

Представитель CGT, с которым связалось издание, отказался сообщить точный список мэрий, но уточнил, что они расположены в районе между Сен-Клу и Моранжи и что мэры этих муниципалитетов по большей части являются членами партии республиканцев.

В этот день телеканал BFMTV сообщил, что во Франции профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную к Дню труда 1 мая. На акции в Париже ожидается от 80 тыс. до 100 тыс. участников. Традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, станет глобальным протестом против политики властей.

К этому моменту во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Причиной стало представление пенсионной реформы в январе. По данным МВД, рекорд был зафиксирован 7 марта, когда в акциях протеста приняли участие 1,28 млн участников.

Больше половины французов (59%) не одобряют бесчинства, которые устраивают протестующие, а почти 90% населения считают, что столкновения с полицией на фоне протестов против пенсионной реформы станут систематическими.

Протесты во Франции начались после того, как 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. В тот день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая.