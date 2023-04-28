Подмосковные аграрии получили более 2 млрд руб. субсидий
Аграриям Московской области выделили 2,2 млрд рублей по восьми видам субсидий, направленных на развитие региональных сельхозпроизводителей. Такую цифру назвали в региональном Минсельхозпроде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в пятницу, 28 апреля.
Всего в 2023 году на развитие с/х в Подмосковье планируют выделить 5,1 млрд рублей. По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, больше всего средств направили на стимулирование производителей молока — более 1 млрд рублей.
Также субсидии в размере 875 млн рублей получили аграрии, занимающиеся племенным животноводством, добавил чиновник. Финансовую поддержку выделили и на развитие мясного животноводства, поддержку производства овощей, на проценты по инвесткредитам в АПК.
В Подмосковье предусмотрено 32 вида субсидий, ежегодно господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.
Ранее в апреле сообщалось, что треть сельскохозяйственных площадей (45 тыс. га) Калужской области подготовили к весеннему севу.