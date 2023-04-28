Минпромторг заявил о полном импортозамещении алюминиевых банок в России

Россия по состоянию на 28 апреля полностью импортозаместила алюминиевые банки. А ранее около 70% этого продукта были американского производства. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Роман Чекушов.

«На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — сказал он в эфире радио «Спутник».

Он добавил, что сейчас значительное продвижение в вопросе импортозамещения происходит во многих сферах. Так, в магазинах электроники примерно половина полок заняты товарами российского производства. Речь идет, в том числе, о ноутбуках, персональных компьютерах и телефонах, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день стало известно, что Минцифры разрабатывает документ, согласно которому ритейлеров могут обязать заранее устанавливать российскую ОС на ноутбуки и компьютеры для продажи в РФ. Отмечалось, что инициатива выдвинута из соображений безопасности в связи с поставками по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что ведущие IT-игроки России на специальной встрече с главой Минцифры Максутом Шадаевым предварительно согласились не завышать цены на российское программное обеспечение, а также размещать актуальную информацию о предельной стоимости на официальном маркетплейсе российского ПО, рассказали «Известиям» участники дискуссии.