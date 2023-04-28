Жители Якутска отдали мошенникам больше 1,3 млн рублей

За минувшие сутки два жителя Якутска пострадали в результате действий телефонных мошенников. Ущерб составил свыше 1,3 млн рублей.

По словам 26-летнего учителя гимназии, ему позвонил незнакомец, который сообщил, что на счете якутянина якобы наблюдается мошенническая активность. Собеседник убедил потерпевшего оформить кредит на 172 тыс. рублей и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает YakutiaMedia.

Аналогичным способом мошенники обманули 36-летнюю женщину, работающую налоговым инспектором. С ней связалась незнакомка, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница заявила, что некий гражданин Соколов якобы пытается снять средства с банковского счета якутянки. Женщина согласилась оформить кредит в размере более 1,1 млн рублей и перевести средства на «безопасный» счет».

В Мурманской области 57-летняя женщина лишилась больше 1,1 млн рублей после звонка мошенников. Потерпевшую убедили, что недобросовестные банковские работники якобы распространили информацию о банковских счетах женщины.