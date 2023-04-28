Обстрелы Донецка 28 апреля. Главное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 апреля ведут массированные обстрелы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары наносят по жилым районам, есть сведения о погибших и пострадавших. Разрушены объекты инфраструктуры. Хроника событий — в материале «Известий».

Обстрелы Донецка 28 апреля — что происходит

Под обстрелом оказались Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Всего по городу выпустили 10 ракет.

Некоторые из снарядов упали около ТРЦ «Донецк-Сити». Кроме того, ударам подверглись Республиканский стадион «Олимпийский», здание Республиканского травматологического центра, район Дворца бракосочетания.

Обстрелы Донецка 28 апреля — жертвы и пострадавшие

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания боеприпаса в пассажирский автобус возле бывшего универсама «Украина» погибли семь человек. На кадрах с места происшествия видно, что от транспортного средства остался лишь обугленный остов.

Информации о других погибших и пострадавших пока не поступало.

Обстрелы Донецка 28 апреля — видео

В распоряжение «Известий» поступили кадры последствий прилета снаряда вблизи торгового комплекса «Грин Плаза». Находившийся рядом жилой дом практически полностью разрушен — камеры запечатлели обломки здания, разбросанные личные вещи жильцов, уцелевшие остатки мебели. Стоящий подле постройки автомобиль также поврежден — выбиты стекла и покорежен корпус.

26 апреля два мирных жителя Донецка получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника.