Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд

Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора, опубликованного по итогам заседания Совета директоров регулятора 28 апреля.

В предыдущем прогнозе Центробанк ожидал установление показателя на уровне от 7 до 9% по итогам этого года. Банк подчеркнул, что с 1 января по 1 мая текущего года средняя ключевая ставка равна 7,5%, а со 2 мая до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,1–8,6%.

На заседании Совета директоров Банк принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что оценит на ближайших заседаниях целесообразность ее повышения для стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в этот день в разговоре с «Известиями» позитивно оценил сохранение ключевой ставки как для рынка недвижимости в целом, так и для строительной отрасли в частности. По его словам, сейчас рынку недвижимости крайне важна стабильная ситуация в кредитовании покупки жилья, поскольку от этого зависят существующие темпы строительства как многоквартирных домов, так и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).