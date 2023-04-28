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Подросток задержан за подготовку поджога электроподстанции под Калугой

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Фото: соцсети
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17-летний сторонник неонацизма задержан в Калужской области за подготовку поджога электроподстанции, сообщили в ФСБ 28 апреля. В распоряжении «Известий» появилось видео задержания злоумышленника, а также рассказанной им версии.

«В схроне, оборудованном преступником, обнаружены три самодельных зажигательных устройства (СЗУ). Также изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СЗУ», — говорится в официальном сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 о приготовлении к диверсии УК РФ.

Как рассказал злоумышленник, он нашел в Telegram канал, написал боту.

«Мне скинули ссылку на куратора, которому можно написать для дальнейшего разговора. После долгого общения, [обсуждения] разных вариантов [осуществления диверсии] мы сошлись на [поджоге] подстанции», — рассказал молодой человек.

По его словам, им были изготовлены три бутылки «коктейля Молотова» «из подручных средств».

«Зажигательные смеси я спрятал в заброшенном доме. Я всё-таки думал, что ничего такого серьезного не будет, подожгу, никто не узнает», — сообщил задержанный.

2 марта стало известно о задержании 44-летнего мужчины, который хотел поджечь военкомат в Новоуральске Свердловской области. По месту жительства задержанного были проведены обыски, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их изготовления.

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