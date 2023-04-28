Жители Нового Уренгоя хотят пересесть на лодки из-за огромных луж
Жители Нового Уренгоя рассказали о своих планах воспользоваться лодками, чтобы передвигаться по затопленным улицам. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте» и прикрепили фотографии огромных луж.
«Лодку что ли приобрести», — написал аноним в сообществе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».
«С лодкой то можно и паромщиком подработать!» — пошутил еще один комментатор.
Местные жители также пишут, что гигантские лужи в городе выглядят как настоящие озера.
ИА «Ура.ру» направило запрос в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается.
Ранее в апреле сообщалось, что в Брянской области оборвался из-за паводка знаменитый подвесной мост. ЧП произошло в селе Хотылево.