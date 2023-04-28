Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»
Мир
Врачи Судана заявили о гибели почти 400 мирных жителей в столкновениях
Происшествия
Мэр Донецка заявил об обстрелах в районе торгового центра
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Политика
Песков указал на расценивание Молдавией русофобии как атрибута евроинтеграции
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве вакцины против кори в России
Общество
На российских продуктах и напитках появится новый QR-код
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Жители Нового Уренгоя хотят пересесть на лодки из-за огромных луж

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Нового Уренгоя рассказали о своих планах воспользоваться лодками, чтобы передвигаться по затопленным улицам. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте» и прикрепили фотографии огромных луж.

«Лодку что ли приобрести», — написал аноним в сообществе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

«С лодкой то можно и паромщиком подработать!» — пошутил еще один комментатор.

Местные жители также пишут, что гигантские лужи в городе выглядят как настоящие озера.

ИА «Ура.ру» направило запрос в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается.

Ранее в апреле сообщалось, что в Брянской области оборвался из-за паводка знаменитый подвесной мост. ЧП произошло в селе Хотылево.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023