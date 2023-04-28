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Сотрудники МЧС тушат восемь домов в деревне Корнилово в Курганской области

МЧС по Курганской области: в деревне Корнилово загорелись восемь домов
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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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В деревне Корнилово Курганской области загорелись восемь домов. Об этом 28 апреля сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Помимо домов, там горят надворные постройки — общая площадь пожара составляет 600 кв. м. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 га.

К этому моменту на месте пожара работают 38 человек и используется семь единиц техники. Сообщается также, что население эвакуировали.

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В этот день природный пожар перешел на село Юрахлы Варгашинского муниципального округа Курганской области. Там загорелись хозяйственные постройки на площади 800 кв. м. Площадь возгорания составила 100 га, в связи в чем жители населенного пункта были эвакуированы. Для тушения пожара был направлен вертолет Ми-8 МЧС и пожарный поезд. Его удалось локализовать.

В этот же день в экстренных службах Курганской области сообщили, что за последние сутки в регионе сгорело более 130 строений в трех населенных пунктах. При этом угроза населенным пунктам из-за пожаров уже снята, сообщили в МЧС РФ. Также отмечалось, что полностью ликвидирован пожар в микрорайоне Утяк в Кургане. В борьбе с природными пожарами участвуют 438 человек и 122 единицы техники.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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