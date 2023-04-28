МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за заявлений официальных лиц

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений российских официальных лиц. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«<...>подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны», — отметили в ведомстве.

В министерстве также отказались комментировать эти заявления, подчеркнув, что они имели «недружественный характер».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Он также добавил, что Молдавия направлена в сторону «поглощения со стороны Румынии» и сознательно совершает действия, способствующие утрате суверенитета.

В пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что молдавские власти продали страну Румынии, и «назвал их предателями своей Родины». Он добавил, что разговаривать с молдавскими властями нет никакого смысла. Таким образом Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что российские официальные лица не смогут въехать в страну.

В марте президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».