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Ученые «Роснефти» доказали факт миграции углеводородов на сверхдальние расстояния

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Геохимики «Роснефти» на примере нефтяных месторождений Западной Сибири доказали вероятность миграции углеводородов на расстояния до 200 км от очага их образования. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе «Роснефти» рассказали, что до настоящего времени максимальными в мировой и отечественной практике геологоразведки считались значения в 50-70 км. Открытие ученых «потенциально втрое расширяет территорию разведки углеводородов и фактически делает возможным наличие крупных запасов нефти и газа в местах, которые ранее считались неперспективными», добавили в компании.

В сообщении также отмечается, что специалисты уже пользуются фактическими данными о дальности миграции углеводородов при обосновании гидродинамических моделей месторождений, мониторинге их разработки, оценке выработки запасов, раздельном учете скважинной продукции. В перспективе научное открытие, которое сделали специалисты входящего в «Роснефть» научно-исследовательского института «ТомскНИПИнефть», может привести к пересмотру мировых запасов нефти и газа в сторону роста, указывается в пресс-релизе.

В «Роснефти» заявили, что компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Ранее компания объявила о создании собственной линейки программного обеспечения в области геологии и разработки месторождений. Так, в мае 2022 года «Роснефть» вывела на рынок новый программный комплекс «РН-КИМ» — это цифровой симулятор, предназначенный для создания гидродинамических моделей всех типов месторождений. Модели учитывают геолого-промысловую информацию о месторождениях и позволяют прогнозировать работу скважин.

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