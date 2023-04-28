Ученые «Роснефти» доказали факт миграции углеводородов на сверхдальние расстояния
Геохимики «Роснефти» на примере нефтяных месторождений Западной Сибири доказали вероятность миграции углеводородов на расстояния до 200 км от очага их образования. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В пресс-службе «Роснефти» рассказали, что до настоящего времени максимальными в мировой и отечественной практике геологоразведки считались значения в 50-70 км. Открытие ученых «потенциально втрое расширяет территорию разведки углеводородов и фактически делает возможным наличие крупных запасов нефти и газа в местах, которые ранее считались неперспективными», добавили в компании.
В сообщении также отмечается, что специалисты уже пользуются фактическими данными о дальности миграции углеводородов при обосновании гидродинамических моделей месторождений, мониторинге их разработки, оценке выработки запасов, раздельном учете скважинной продукции. В перспективе научное открытие, которое сделали специалисты входящего в «Роснефть» научно-исследовательского института «ТомскНИПИнефть», может привести к пересмотру мировых запасов нефти и газа в сторону роста, указывается в пресс-релизе.
В «Роснефти» заявили, что компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.
Ранее компания объявила о создании собственной линейки программного обеспечения в области геологии и разработки месторождений. Так, в мае 2022 года «Роснефть» вывела на рынок новый программный комплекс «РН-КИМ» — это цифровой симулятор, предназначенный для создания гидродинамических моделей всех типов месторождений. Модели учитывают геолого-промысловую информацию о месторождениях и позволяют прогнозировать работу скважин.