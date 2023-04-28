Российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

В ночь на 28 апреля российской авиацией был нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Цель удара по резервам украинских войск достигнута.

«Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — сказал представитель МО РФ.

Тем временем российская армия поразила ракетными войсками украинский объединенный штаб обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), добавил Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы», — подчеркнул он.

Кроме того, поражены «подразделения так называемого иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики» (ДНР), дополнил генерал-лейтенант.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи», — уточнил представитель военного ведомства.

Неподалеку от населенного пункта Бондарное ДНР российским военным удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Со слов Конашенкова, за минувшие сутки на этом направлении потери ВСУ составили до 300 военных и наемников. Также украинская сторона лишилась трех боевых машин пехоты, четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и гаубицы Д-30.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские военные ликвидировали 413 самолетов, 229 вертолетов, 3887 БПЛА, 421 зенитный ракетный комплекс, 8887 танков и иных боевых бронированных машин, а также 1095 боевых машин РСЗО, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, 9820 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ночь на 27 апреля, как сообщал Конашенков, российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Как он добавил, на купянском направлении российские военные поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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