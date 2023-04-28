В Коми спасли пьяного мужчину из снежного плена

Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения вызволили из сугроба в Печоре, сообщает ИА «Комиинформ» в пятницу, 28 апреля.

По информации агентства, в 13:00 в службу спасения обратилась местная жительница. Она рассказала, что в районе лыжной базы в лесу замерзает ее сын.

Мужчина 1989 года рождения выпил спиртное и отравился на базу, а потом по неизвестным причинам забрел в растаявший сугроб и провалился по пояс. Выбраться самостоятельно молодой человек не смог и позвонил матери.

На место ЧП выехал Печорский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми». Специалисты обнаружили мужчину в 30 км от дороги без перчаток и ботинок.

Несмотря на нахождение в сугробе, пострадавший не успел обморозиться. Его эвакуировали из снежного плена при помощи веревок носилок и передали врачам скорой помощи.