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Сестры убитого дочерьми Хачатуряна решили добиваться его реабилитации

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сестры Михаила Хачатуряна, который был убит своими дочерьми в 2018 году, не согласились с предъявленным обвинением в отношении брата и добиваются реабилитации с вынесением оправдательного приговора. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Бутырского суда Москвы, который рассматривает дело.

«Позицию <...> племянниц [сестры Хачатуряна] считают оговором отца, как способ защиты от предъявленного им обвинения»,— уточнили в суде.

Кроме того, были рассмотрены ходатайства потерпевшей стороны о возвращении уголовного дела в прокуратуру, но суд оставил их без удовлетворения.

Рассмотрение дела слушается в закрытом режиме. Хачатуряну инкриминируется совершение преступлений по трем статьям: незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, а также насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Из-за попытки самоубийства одной из сестер Хачатурян один эпизод по статье о насильственных действиях сексуального характера следствие квалифицировало как действия, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или тяжкие последствия.

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27 июля 2018 года три сестры Хачатурян — Кристина, Ангелина и Мария — зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Причиной убийства стало систематическое насилие отца над девушками. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Меры пресечения продлевались несколько раз.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло девушкам окончательное обвинение, вменив им «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок заключения от 8 до 20 лет.

При этом 1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Сейчас сестрам запрещено пользоваться телефоном, интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ. Они до сих пор находятся под следствием.

В марте 2021 года в отношении Михаила Хачатуряна также было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 117 («Истязание»), ч. 3 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») и ст. 133 («Принуждение к действиям сексуального характера»). Сестер об этом уведомили.

Весной 2022 года расследование по делу Хачатуряна было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена ужесточено, так как был установлен факт распространения им порнографических материалов с участием его дочерей.

23 марта 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

19 августа прошлого года адвокат одной из сестер Мари Давтян заявила, что в деле Хачатуряна могут появиться две новые статьи — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочерей и о доведении до попытки самоубийства.

На данный момент дело трех сестер насчитывает более 20 томов.

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