Эксперты оценили сохранение ЦБ ключевой ставки на уровне 7,5% годовых

Сохранение Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки на уровне 7,5% годовых — позитивное решение как для рынка недвижимости в целом, так и для строительной отрасли в частности, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Об этом он рассказал «Известиям» 28 апреля.

«Рост ключевой ставки мог привести к традиционной цепной реакции по повышению ипотечных ставок, а любое снижение доступности ипотечных кредитов чревато нарушением баланса спроса и предложения на рынке. Сейчас рынку недвижимости крайне важна стабильная ситуация в кредитовании покупки жилья, поскольку от этого в том числе зависят существующие темпы строительства как многоквартирных домов, так и ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — Ред.)», — объяснил эксперт.

В то же время управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин отметил, что сохранение ключевой ставки было ожидаемо. По его словам, явных причин для ее повышения пока нет.

«Согласно индексу доходности вкладов, по данным «Финуслуг», средние ставки по депозитам на три месяца в топ-50 банков составляют 6,75%, на шесть месяцев — 7,19%, на год — 7,58%. С начала года ставки практически не изменились: рост индекса составил 0,055 процентного пункта (п.п.)», — сказал он.

Эксперт также добавил, что на сегодняшний день ставки по долгосрочным вкладам остаются выше уровня ключевой ставки, а индекс доходности вкладов сроком более одного года вырос на 0,36 п.п. и составил 8,39% (с учетом предложений для новых клиентов).

«Максимальные ставки на рынке достигают 8,6% по вкладам до года, 11% — по долгосрочным депозитам. То есть банки учитывают вероятность повышения ключевой ставки в перспективе. Индекс кредитов составляет 19,61%, за четыре месяца с конца прошлого года этот показатель снизился на 0,66 п.п. Таким образом, вероятнее всего, ставки по депозитам и кредитам не отреагируют значительно на сегодняшнее решение Центробанка», — заключил он.

ЦБ РФ принял решение по ключевой ставке на заседании ранее в этот день. Таким образом, регулятор сохранил ее уровень в пятый раз подряд.

Накануне трое из четырех опрошенных «Известиями» экспертов спрогнозировали, что ЦБ оставит ставку в 7,5% годовых. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отметил, что текущая динамика инфляции слабая, а проинфляционные риски еще не проявились. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подчеркнул, что сохранение ключевой ставки на одном и том же уровне будет направлено на поддержание экономической активности и обеспечение финансовой стабильности. При этом аналитик TeleTrade Алексей Федоров объяснил, что после такого решения регулятора кредитные и депозитные процентные ставки в российских банках останутся на текущих значениях.

Регулятор снизил ключевую ставку до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимался с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.