Командующим Балтфлотом назначен вице-адмирал Воробьев

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом. Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Данный пост с 2021 года занимал адмирал Виктор Лиина, который, как заявлял источник «Известий», рассматривается кандидатом на пост командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ).

Владимир Воробьев был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, а также начальником управления боевой подготовки флота. С 2021 года занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В феврале 2023 года получил звание вице-адмирала.

Воробьев награжден орденом «За военные заслуги», а также юбилейной медалью «300 лет российскому флоту» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он имеет ряд ведомственных наград.