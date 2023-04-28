В Мурманскую область доставили 800 доз вакцины против кори

Около 800 доз вакцины против кори поступило в больницы и медцентры Мурманской области в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на информацию от регионального минздрава.

По словам собеседника агентства, вакцина распределена и уже поступает в медучреждения. Желающие пройти иммунизацию могут обратиться в свою поликлинику уже со следующей недели. Также в ведомстве ожидают поступление большой партии вакцины против кори в мае.

Ранее в апреле в Роспотребнадзоре перечислили некоторые симптомы заражения корью. На третий-четвертый день у больных могут наблюдаться отек век и одутловатость лица, хотя сыпи еще нет. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех-четырех дней.