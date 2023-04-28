Видео. Кадры с места попадания снаряда в автобус в Донецке

Видео. Кадры с места попадания снаряда в автобус в Донецке

2023-04-28 13:54:44

2023-04-28 13:54:44

2023-04-28 13:54:44

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