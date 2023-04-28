Режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае из-за пожаров

В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности к угрозе чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на постановление правительства регионе.

Согласно документу, режим будет действовать до 1 июля 2023 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В Красноярске департамент городского хозяйства должен провести мероприятия по очистке территорий от мусора и покосу травы. Вокруг города необходимо создать минерализованные полосы.

С начала 2023 года в Красноярском крае ликвидировали 53 возгорания сухой травы площадью почти 170 га. В основном причиной пожаров становится человеческий фактор.

В Новосибирской области особый противопожарный режим ввели с 24 апреля. Из-за потепления в регионе вырос риск возгораний.