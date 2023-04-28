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МИД РФ призвал США отказаться от подрыва общего уровня безопасности

МИД РФ: США нужно отказаться от программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МИД РФ призвал США отказаться от программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность. Об этом 28 апреля говорится в заявлении дипломатов, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — подчеркнули сотрудники внешнеполитического ведомства России.

Заявление стало реакцией на сообщения о договоренности США и КНР о совместном планировании применения ядерного оружия.

«Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность», — считают дипломаты.

Сотрудники МИДа подчеркивают, что США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) демонстративно обозначили движение в сторону дублирования в регионе деструктивных для международной безопасности схем «расширенного ядерного сдерживания», которые Вашингтон на протяжении десятилетий после завершения холодной войны практиковал и продолжает развивать в рамках НАТО при полной поддержке других членов Североатлантического блока.

«Убеждены, что дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесет ничего, кроме нагнетания напряженности, подстёгивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений», — отмечают дипломаты.

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В этот день министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в АТР. По его мнению, таким образом формируется фронт для сдерживания Китая, целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема и подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс 15 апреля отметил, что США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран.

Газета The Washington Post в марте писала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий.

Вместе с тем в том же месяце глава МИД Китая Цинь Ган отмечал, что развитие китайско-американских отношений требует того, чтобы США двигались навстречу КНР.

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