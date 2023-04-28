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Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд и сменить логотип
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Фото: ТАСС/Сергей Пятаков
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Компания Wildberries планирует провести ребрендинг — в частности, сейчас там заняты поисками новых вариантов логотипа. Об этом 28 апреля сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

«Мы хотим «перерисовать» логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — рассказала Бакальчук журналистам.

Также она подчеркнула, что одной из основных целей компании сейчас является больше рассказывать о социальной значимости бренда.

По ее словам, единственное, что знает население о Wildberries, — то, что это крупнейшая интернет-компания, которая составляет 1% ВВП страны. В связи с этим Бакальчук анонсировала участие компании в двух крупных социальных проектах, пока не раскрывая никаких подробностей.

Обещанного ждут: в ГД сообщили о проблемах в переговорах с Wildberries
Как развивается спор между компанией и владельцами пунктов выдачи заказов

Ранее, 26 апреля, Wildberries раскрыла аферу, в рамках которой владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад. Согласно предварительным оценкам, ущерб превышает несколько миллионов рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Также 20 апреля суд признал незаконным требование Wildberries взимать плату с покупателей за возврат бракованных товаров.

В августе 2022 года маркетплейс Wildberries на один день менял название сайта на русскоязычное «Ягодки». В самой компании тогда отказались комментировать смену названия.

До этого, 7 июня, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Неделя российского ритейла — 2022» отметил, что на отечественном рынке множество компаний с иностранными названиями, причем их выбирают даже бренды, которые полностью производят свою продукцию на территории страны.

Тогда один из участников дискуссии, обращаясь к Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не русском — «Дикие ягоды» (так переводится слово wildberries). В ответ глава бизнесвумен заявила, что не может обещать, что изменит наименование, но подумает.

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