Военный эксперт рассказал о технических характеристиках управляемых бомб

Военный эксперт Алексей Леонков 9 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках управляемых планирующих авиационных бомб, которые применяют Вооруженные силы России в зоне специальной операции по защите Донбасса.

«Это наш ответ американской технологии JDAM, когда с помощью специальных устройств ограниченную номенклатуру бомб превращают в высокоточное оружие. При этом стоимость при применении такого устройства на обычной бомбе возрастает примерно раз в десять. Наше оборонное предприятие сделало автоматизированную линию по изготовлению таких бомб, и когда мы их применяли в Сирии, у них отклонение от цели составляло меньше метра. Могли в одну и ту же воронку вогнать большое количество бомб», — сказал эксперт.

Леонков сообщил, что в отличии от JDAM «мозги» российского изобретения, которые производят вычисления, находятся не в бомбе, а в самолете, поэтому и не погибают вместе с ней.

«Такой баллистический вычислитель, который вычисляет траекторию падения бомбы в заданной точке таким образом, что она туда попадает и дает сигнал пилоту, чтобы он вовремя сбросил. В дальнейшем появилось универсальное планирующее устройство, которое ставят на бомбы калибра 250, 500 и 1500, которое позволяет с тех же высот запускать бомбы на большую дальность. То есть самолет не будет входить в зону действия противовоздушной обороны», — сказал он.

По словам эксперта, сначала такие бомбы представлялись экспериментально, но потом вошли в серийное производство.

«Серийное его производство и боевое применение показали, что это было инновационное решение, которое оказалось эффективнее и дешевле того, что делают американцы. В зоне СВО на всех флангах активно применяются такие бомбы. И на южном фланге, в зоне укрепрайонов, и на северном фланге тоже. В зависимости от поставленных задач применяются разные калибры этих бомб. При этом удорожание бомб с применением такого устройства незначительно», — сказал он.

Леонков добавил, что планирующая бомба может поразить танк, если он не двигается, а также разрушить долговременные огневые точки, укрепрайоны, штабы и склады.

Накануне Business Insider написал, что российские военные наносят разрушительные удары по Вооруженным силам Украины управляемыми авиационными бомбами. Обозреватели указали, что используемые российскими военными бомбы гораздо точнее, чем обычные фугасные авиабомбы, а благодаря их размеру они способны наносить существенный урон противнику.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.