Военный эксперт рассказал о технических характеристиках планирующих бомб

Военный эксперт Алексей Леонков 28 апреля рассказал «Известиям» о технических характеристиках планирующих бомб, которые применяют Вооруженные силы России в зоне специальной операции на Украине.

«Это наш ответ американской технологии JDAM, когда с помощью специальных устройств ограниченную номенклатуру бомб превращают в высокоточное оружие. При этом стоимость при применении такого устройства на обычной бомбе возрастает примерно раз в десять. Наше оборонное предприятие сделало автоматизированную линию по изготовлению таких бомб, и когда мы их применяли в Сирии, у них отклонение от цели составляло меньше метра. Могли в одну и ту же воронку вогнать большое количество бомб», — сказал эксперт.

Леонков сообщил, что в отличии от JDAM, «мозги» российского изобретения, которые производят вычисления, находятся не в бомбе и не погибают вместе с ней, а в самолете.

«Такой баллистический вычислитель, который вычисляет траекторию падения бомбы в заданной точке таким образом, что она туда попадает и дает сигнал пилоту, чтобы он вовремя сбросил. В дальнейшем появилось универсальное планирующее устройство, которое ставят на бомбы калибра 250, 500 и 1500, которое позволяет с тех же высот запускать бомбы на большую дальность. То есть самолет не будет входить в зону действия противовоздушной обороны», — сказал он.

По словам эксперта, сначала такие бомбы представлялись экспериментально, но потом вошли в серийное производство.

«Серийное его производство и боевое применение показали, что это было инновационное решение, которое оказалось эффективнее и дешевле того, что делают американцы. В зоне СВО на всех флангах активно применяются такие бомбы. И на южном фланге, в зоне укрепрайонов, и на северном фланге тоже. В зависимости от поставленных задач применяются разные калибры этих бомб. При этом удорожание бомб с применением такого устройства незначительно», — сказал он.

Леонков добавил, что планирующая бомба может поразить танк, если он не двигается, а также разрушить долговременные огневые точки, укрепрайоны, штабы и склады.

Накануне издание Newsweek со ссылкой на военных аналитиков написало, что управляемые планирующие бомбы, которые применяются Россией, представляют угрозу для Украины. По словам украинского эксперта, такой тип оружия может сбрасываться за пределами досягаемости систем ПВО Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.