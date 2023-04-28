Реклама
Прямой эфир
Общество
Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов
Мир
Рейтинги передачи Fox News после ухода Карлсона упали в два раза
Мир
Премьер-министр Греции объяснил уволенным рабочим принципы свободной экономики
Происшествия
ВСУ выпустили две ракеты по центру Донецка
Мир
В МИД РФ назвали миссию ЕС по урегулированию кризиса в Молдавии корыстной
Мир
Минобороны Турции заявило об обстреле своего самолета в Судане
Мир
Власти Польши ужесточают запрет на повторный ввоз украинского зерна в страну
Мир
МИД Турции счел претензии России к проведению зерновой сделки небеспочвенными
Общество
Систему отопления Москвы перевели на летний режим работы
Экономика
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля
Общество
Блиновскую доставили в суд для избрания меры пресечения
Авто
Эксперты предостерегли водителей от резкого торможения в грозу
Здоровье
Врач рассказал о взаимосвязи хронических болей и стресса

Телеканал viju+ Comedy покажет любимые мультфильмы для всей семьи

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал viju+ Comedy приготовил майскую подборку для юных зрителей и их родителей. С раннего утра в эфире будут идти мультфильмы для всей семьи. Полюбившиеся всем жители анимационного мира будут ждать встречи с 1 по 8 мая. Говорящие животные, пластмассовые человечки, драконы, гномы и хранители леса приглашают на поиски приключений.

Самый ласковый месяц весны начинаем с отважными путешественниками. Они точно знают, как весело провести время и преподать урок злодеям! Медведь-гризли Буг, соколенок Кай, индюк Рэджи, репортёр Тинтин, Астерикс и Обеликс – идеальная компания для приключений и открытий. Смотрите на viju+ Comedy три части мультфильма «Сезон охоты» (1 мая), историю про долгий путь в птичий городок «Замбезия» (4 мая), семейную комедию «Индюки: назад в будущее» (5 мая), 3D-фильм от Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (6 мая), анимационную комедию «Астерикс и тайное зелье» (8 мая).

Остался один месяц, чтобы подготовиться к лету. Вливаемся в спортивный режим вместе с номинантом на премию «Оскар» – хохлатым пингвином-серфингистом Коди Мевериком в мультфильме «Лови волну» (2 мая). Оттачиваем навыки бега и развиваем ловкость под руководством белки Злюка и крысёнка Бадди («Реальная белка» и «Реальная белка 2», 2 мая). Добавляем экстрим и отправляемся тушить пожары с храброй девчушкой из ленты «Пламенное сердце» (3 мая).

Майские праздники – отличное время для прогулок по городу. Можно открыть для себя неизведанные места, найти новых друзей, стать искателем приключений и наполнить день впечатлениями. А научат этому мечтательный пес Боуди из мультфильма «Рок Дог» (3 мая), пластмассовые человечки в «ЛЕГО Фильм» (6 мая), храбрые пушистики из ленты «Тайная жизнь домашних животных» (4 мая) и пудель с розовой челкой, который на самом деле «100% волк» (4 мая).

Чтобы не пришлось скучать, viju+ Comedy покажет любимые истории на новый лад. С Белоснежкой и целой бригадой заколдованных принцев зрители увидятся 5 мая в ленте «Красные туфельки и семь гномов». Щенок Д’Артаньгав и его друзья появятся на экранах в мультфильме «Три мушкетера» 8 мая. В этот же день в эфир выйдет японский «Чебурашка», основанный на приключениях героя Александра Успенского.

Телеканал viju+ Comedy точно знает: отличное настроение — залог хорошего дня. Поэтому утро начинаем со смешных и добрых мультфильмов. Очаровательный черный Беззубик прилетит в эфир 7 мая – зрителей ждет сразу две части картины «Как приручить дракона». Озорная девчушка спасает королевство в ленте «Приключения Пильи» 5 мая. В этот же день зрителей будут веселить пластилиновые кудрявые овечки («Барашек Шон» и «Барашек Шон: Фермагеддон»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023