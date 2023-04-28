Телеканал viju+ Comedy покажет любимые мультфильмы для всей семьи

Телеканал viju+ Comedy приготовил майскую подборку для юных зрителей и их родителей. С раннего утра в эфире будут идти мультфильмы для всей семьи. Полюбившиеся всем жители анимационного мира будут ждать встречи с 1 по 8 мая. Говорящие животные, пластмассовые человечки, драконы, гномы и хранители леса приглашают на поиски приключений.

Самый ласковый месяц весны начинаем с отважными путешественниками. Они точно знают, как весело провести время и преподать урок злодеям! Медведь-гризли Буг, соколенок Кай, индюк Рэджи, репортёр Тинтин, Астерикс и Обеликс – идеальная компания для приключений и открытий. Смотрите на viju+ Comedy три части мультфильма «Сезон охоты» (1 мая), историю про долгий путь в птичий городок «Замбезия» (4 мая), семейную комедию «Индюки: назад в будущее» (5 мая), 3D-фильм от Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (6 мая), анимационную комедию «Астерикс и тайное зелье» (8 мая).

Остался один месяц, чтобы подготовиться к лету. Вливаемся в спортивный режим вместе с номинантом на премию «Оскар» – хохлатым пингвином-серфингистом Коди Мевериком в мультфильме «Лови волну» (2 мая). Оттачиваем навыки бега и развиваем ловкость под руководством белки Злюка и крысёнка Бадди («Реальная белка» и «Реальная белка 2», 2 мая). Добавляем экстрим и отправляемся тушить пожары с храброй девчушкой из ленты «Пламенное сердце» (3 мая).

Майские праздники – отличное время для прогулок по городу. Можно открыть для себя неизведанные места, найти новых друзей, стать искателем приключений и наполнить день впечатлениями. А научат этому мечтательный пес Боуди из мультфильма «Рок Дог» (3 мая), пластмассовые человечки в «ЛЕГО Фильм» (6 мая), храбрые пушистики из ленты «Тайная жизнь домашних животных» (4 мая) и пудель с розовой челкой, который на самом деле «100% волк» (4 мая).

Чтобы не пришлось скучать, viju+ Comedy покажет любимые истории на новый лад. С Белоснежкой и целой бригадой заколдованных принцев зрители увидятся 5 мая в ленте «Красные туфельки и семь гномов». Щенок Д’Артаньгав и его друзья появятся на экранах в мультфильме «Три мушкетера» 8 мая. В этот же день в эфир выйдет японский «Чебурашка», основанный на приключениях героя Александра Успенского.

Телеканал viju+ Comedy точно знает: отличное настроение — залог хорошего дня. Поэтому утро начинаем со смешных и добрых мультфильмов. Очаровательный черный Беззубик прилетит в эфир 7 мая – зрителей ждет сразу две части картины «Как приручить дракона». Озорная девчушка спасает королевство в ленте «Приключения Пильи» 5 мая. В этот же день зрителей будут веселить пластилиновые кудрявые овечки («Барашек Шон» и «Барашек Шон: Фермагеддон»).