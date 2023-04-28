В Рязани заменят контактную троллейбусную сеть и закупят автобусы

Контактную троллейбусную сеть заменят в Рязани в 2023 году, заявил глава региона Павел Малков во время прямого эфира в четверг, 27 апреля.

По словам губернатора, работа общественного транспорта в областной столице постепенно улучшается.

«В Рязани пересматривается маршрутная сеть, ведется работа с перевозчиками и используются современные средства мониторинга ситуации», — сказал Малков, его слова приводит РИА «7 новостей».

Глава региона добавил, что город закупит минимум 47 новых автобусов по программе лизинга. Также он упомянул, что следит за комментариями рязанцев в соцсети по работе транспорта, отмечает 62INFO.ru.

Ранее в апреле сообщалось, что в Рязани построят школу мирового уровня. Образовательный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Он будет рассчитан на 800 мест.