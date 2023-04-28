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Собака напала на шестилетнего ребенка в Оренбурге

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В Оренбурге случилось новое нападение собаки на ребенка. Об этом 28 апреля сообщает ИА «Урал56.Ру», соответствующую информацию информагентству подтвердили в региональном УМВД России.

Инцидент произошел на улице Транспортной. На шестилетнего ребенка напала бездомная собака.

По данным агентства, мальчик госпитализирован в Центр детской хирургии. О состоянии пострадавшего информация не приводится.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

Также на рассмотрение в региональное заксобрание внесены дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8. В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место».

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