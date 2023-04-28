Глава МО Индии отметил положительную динамику сотрудничества с Россией

Сотрудничество РФ и Индии в области обороны является одним из столпов стратегического партнерства между странами. Об этом заявил в пятницу, 26 апреля, глава минобороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Нью-Дели.

«Наши страны продолжают отличную динамику обмена на всех уровнях», — сказал Сингх.

Он отметил, что Россия и Индия сотрудничают в самых разных сферах, включая оборону. Однако именно последняя, по его словам, является столпом стратегического партнерства.

Сингх добавил, что встреча с Шойгу — это возможностью подчеркнуть, что связи между Индией и Россией сильны в области обороны.

31 марта координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл сообщил, что что Индия не является союзником США и никогда им не будет, но это не мешает государствам поддерживать и укреплять двусторонние контакты. По его словам, Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сближение и продуктивное сотрудничество.

30 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что индийские компании готовы инвестировать миллиарды в бывшие активы западных фирм, ушедших с российского рынка. По его словам, власти РФ на условиях открытой конкуренции обеспечат Индии доступ к информации и пригласят к участию в конкурентных процессах.

29 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, «представляющие взаимный интерес».

17 марта руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отметил, что после начала российской спецоперации и ввода Западом санкций против Москвы Индия оказалась «буквально залита российской нефтью, засыпана российскими удобрениями», а спрос на индийскую продукцию «бешено возрос».

11 марта стало известно, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.