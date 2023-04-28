Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»
Мир
Врачи Судана заявили о гибели почти 400 мирных жителей в столкновениях
Происшествия
Мэр Донецка заявил об обстрелах в районе торгового центра
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Политика
Песков указал на расценивание Молдавией русофобии как атрибута евроинтеграции
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве вакцины против кори в России
Общество
На российских продуктах и напитках появится новый QR-код
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Глава МО Индии отметил положительную динамику сотрудничества с Россией

0
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудничество РФ и Индии в области обороны является одним из столпов стратегического партнерства между странами. Об этом заявил в пятницу, 26 апреля, глава минобороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Нью-Дели.

«Наши страны продолжают отличную динамику обмена на всех уровнях», — сказал Сингх.

Он отметил, что Россия и Индия сотрудничают в самых разных сферах, включая оборону. Однако именно последняя, по его словам, является столпом стратегического партнерства.

Сингх добавил, что встреча с Шойгу — это возможностью подчеркнуть, что связи между Индией и Россией сильны в области обороны.

Восток, да и только: Россия и Индия решили наращивать сотрудничество
К чему может привести торговля Москвы с азиатским гигантом

31 марта координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл сообщил, что что Индия не является союзником США и никогда им не будет, но это не мешает государствам поддерживать и укреплять двусторонние контакты. По его словам, Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сближение и продуктивное сотрудничество.

30 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что индийские компании готовы инвестировать миллиарды в бывшие активы западных фирм, ушедших с российского рынка. По его словам, власти РФ на условиях открытой конкуренции обеспечат Индии доступ к информации и пригласят к участию в конкурентных процессах.

29 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, «представляющие взаимный интерес».

17 марта руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отметил, что после начала российской спецоперации и ввода Западом санкций против Москвы Индия оказалась «буквально залита российской нефтью, засыпана российскими удобрениями», а спрос на индийскую продукцию «бешено возрос».

11 марта стало известно, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023