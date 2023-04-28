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Правовые шоу на «МИРе» установили новый рекорд

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Фото: телеканал «МИР»
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6-е место среди всех федеральных каналов по доле телесмотрения — такой результат по данным исследований Mediascope показал телеканал «МИР» в апреле 2023 года. В дневном прайме телеканал поднялся сразу на 6 пунктов. Ежедневно по будням в это время в эфир выходит правовая образовательная программа «Дела судебные. Новые истории».

«Шоу «Дела судебные» не первый год выходит на телеканале «Мир» и демонстрирует устойчивый зрительский интерес. Наша линейка правовых образовательных программ помогает людям избежать многих жизненных трудностей. Кому-то подсказывает выход из уже сложившейся ситуации. Учиться всё же лучше на чужих ошибках», — говорит заместитель генерального продюсера МТРК «Мир» София Иванова.

За один выпуск судья рассматривает три дела. Это может быть и детектив с захватывающим сюжетом, и курьезная, но жизненная история. Так, например, 25 апреля федеральный судья и ведущая Елена Кутьина разбирала несколько непростых дел. За что с матери, оплатившей подруге сына аборт, требуют крупную сумму денег. Как поделить жилплощадь, если у свекрови — собака, а у невестки — аллергия на шерсть. Правда ли, что женщина подсыпала в коньяк своему мужу снотворное, чтобы уходить на свидания к любовнику. Доля телесмотрения выпуска от 25 апреля составила 4,6%.

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