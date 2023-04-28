Обработка парков и улиц против клещей начнется в Чите

Акарицидная обработка парков и улиц Читы начнется в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

По данным властей, речь идет о первом этапе инсектицидно-акарицидной обработки. Второй этап продолжится в мае.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что лучший способ защиты от заболеваний, переносимых клещами и насекомыми — это вакцинация. Прививки от энцефалита следует делать гражданам, проживающим на эндемичных территориях.

На кладбищах Читы противоклещевые обработки начались в первой половине апреля. Второй этап запланирован на период с 5 по 20 мая.