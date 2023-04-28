Подъем уровня воды в реке Тигиль спрогнозировали на Камчатке

Подъем уровня воды в реке Тигиль ожидается в ближайшее время в Камчатском крае. Ситуация связана с образованием ледовых заторов в русле.

По данным ИА KamchatkaMedia, подъемводы может наблюдаться до 30 апреля в районе села Тигиль Тигильского района. Сотрудники МЧС ожидают образование зоны подтопления площадью до 2 кв. км. Вероятен размыв дорог местного значения, а также подтопление улиц в прибрежной зоне. Также вода может зайти в погреба жилых домов.

Днем ранее дорога оказалась затоплена в Пудожском районе Карелии. Река Водла вышла из берегов, из-за чего оказался невозможен проезд по участку трассы Пудож – Ножево.