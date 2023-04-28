Цены на коммерческую недвижимость в Москве упали

Стоимость наиболее популярного сегмента коммерческой недвижимости — помещений на первых этажах жилых комплексов до 300 кв. м в Москве — упала за год на 8%. Об этом «Известиям» 28 апреля сообщили аналитики инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate.

По данным компании, 95% частных инвесторов, покупающих коммерческую недвижимость для сдачи в аренду, выбирают объекты до 300 кв. м на первых этажах жилых комплексов из-за низкого входного порога от 10 млн рублей.

«Цены в сегменте коммерческой недвижимости площадью до 300 кв. м за последние годы были сильно перегреты вследствие высокого спроса со стороны частных инвесторов с относительно небольшим капиталом, до 50 млн рублей. Сейчас переоцененные лоты падают в цене, поэтому средняя стоимость таких объектов корректируется», — объяснил гендиректор SimpleEstate Никита Корниенко.

Тем не менее в сегменте готового арендного бизнеса (ГАБ) сохраняется дефицит качественных предложений на продажу.

«На текущий момент найти и успеть купить надежный ГАБ достаточно сложно даже по высоким ценам. Качественные объекты появляются на рынке редко, а находят своего покупателя за считаные дни», — добавил эксперт.

В объектах с работающим арендатором площадью до 300 кв. м за I квартал 2023 года средняя стоимость покупки снизилась на 5% с 469 до 446 тыс. рублей за 1 кв. м, а по сравнению с 2022-м на 8%. На текущий момент ставка капитализации для таких объектов недвижимости составляет 7,8%, а окупаемость 11,5 года.

Стоимость же объектов с арендатором площадью более 300 кв. м, которые в основном покупают профессиональные рантье, прибавили 3% за I квартал 2023 года с 236 до 242 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Супермаркеты остаются наиболее надежным и прибыльным сегментом стрит-ритейла. Цены на объекты с супермаркетами медленно, но верно растут, несмотря на все сложности и потрясения. С марта 2022 года по март 2023 года они прибавили 5% с 225 тыс. до 237 тыс. рублей за 1 кв. м», — отметил Корниенко.

Это подтверждает и тренд активного развития сетевых арендаторов в целом по России. Спрос на стрит-ритейл со стороны инвесторов остается высоким на фоне дефицита надежных инвестиционных инструментов в РФ и начала фазы падения цен на жилье. Частные инвесторы отдают предпочтения готовым и более надежным объектам, приносящим доход «прямо сейчас». Пустые или строящиеся объекты менее востребованы.

Кроме того, по-прежнему встречается большое количество предложений с еще строящимися помещениями на продажу, но уже с заключенными договорами аренды. Несмотря на «привлекательность» таких объектов, инвесторам следует проверять условия на «рыночность» и анализировать объект недвижимости «без учета арендатора», так как договор аренды может быть заключен «по сговору» с арендатором по изначально завышенной ставке аренды для намеренного увеличения стоимости объекта, считают эксперты.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что, по информации аналитиков Commonwealth Partnership, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в I квартале 2023 года составил 128 млрд рублей, что ниже аналогичного периода 2021-го на 55%. При этом более 80% сделок в общем объеме инвестиций в этот период составила продажа активов иностранными компаниями, покидающими российский рынок.