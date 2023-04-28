В Крыму и Севастополе предупредили о сильных дождях

В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение. Об этом 28 апреля сообщило Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем сайте.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля, в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и грозы. Усиление северо-западного ветра 15–20 м/с. В течение суток 28 апреля и в первой половине суток 29 апреля на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,5 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Также с предупреждением об ухудшении погоды обратилось Главное управление МЧС России по Севастополю.

«Вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. К 18:00–21:00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 мм и более», — сообщило ведомство в Telegram.

В Москве 28 апреля также ожидается облачная погода с дождями, грозами и ветром с порывами до 15 м/с. По прогнозам метеорологов, максимальная температура воздуха в столице в пятницу составит +14…+16 градусов. В ночное время суток она понизится до +4 градусов.

Ранее в этот день эксперты сервиса «СберАвто» предупредили, что во время грозы водителям лучше избегать резкого торможения. Если возникла потребность остановиться, не стоит этого делать на обочине или рядом с деревьями и шаткими конструкциями, которые могут упасть от сильного ветра.