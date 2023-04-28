Саратовца избили битами и увезли в неизвестном направлении

В Ленинском районе Саратова задержали подозреваемых в нападении на 23-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию обратился очевидец происшествия. По его словам, у одного из домов на Ламповой улице неизвестные избили мужчину бейсбольными битами, а потом увезли на машине в неизвестном направлении.

Позднее сам потерпевший рассказал, что его избили и, угрожая похожим на пистолет предметом, украли с банковской карты 41 тыс. рублей.

Правоохранители установили личности нападавших и задержали их при содействии сотрудников Росгвардии, пишет ИА «Взгляд-инфо». Злоумышленниками оказались двое ранее судимых мужчин 21 и 30 лет. Их доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).