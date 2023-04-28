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Председатель Би-би-си уходит в отставку на фоне скандала с Джонсоном

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Фото: Global Look Press/Christoph Meyer
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Председатель совета управляющих британской вещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал заявление об отставке. Как говорится в его заявлении 28 апреля, он принял данное решение после того, как было проведено расследование об обстоятельствах его назначения на данную должность в 2020 году.

Расследованием занимался адвокат Адам Хеппинстолл, который пришел к заключению, что Шарп нарушил «кодекс назначения на общественные должности».

По данным газеты The Sunday Times, в конце 2020 года Шарп, который в прошлом являлся банкиром в американском банке Goldman Sachs, был вовлечен в поиски гаранта для кредита в размере £800 тыс. (около $1 млн) для бывшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона.

В статье указано, что Джонсон столкнулся с большими финансовыми расходами на фоне своего развода и необходимости содержать детей. Кроме того, ему нужно было провести ремонт в канцелярии на Даунинг-стрит. Через несколько недель после одобрения кредита кандидатура Шарпа была одобрена в качестве председателя совета управляющих Би-би-си.

Борис Джонсон являлся премьер-министром Соединенного Королевства с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года.

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Ранее, 21 апреля, из отрывка новой книги Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла о премьерстве Джонсона «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри» стало известно, что политик, будучи премьером, называл себя при своих подчиненных фюрером и королем, принимающим решения. Также он резко выражался в адрес бывшего редактора издания The Sunday Times Эммы Такер.

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