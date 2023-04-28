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РЭО опроверг подорожание овощей и фруктов при отказе от использования сеток

РЭО: сообщение о росте цен на картофель из-за отказа от сетки не соответствует действительности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Информация о росте цен на картофель из-за отказа от использования упаковки в виде сетки не соответствует действительности, заявил Российский экологический оператор (РЭО) «Известиям» 28 апреля. Оператор опроверг сообщения СМИ о якобы решении по запрету использования сумок-сеток для овощей.

Ранее в этот день издание «Ведомости» написало, что 26 апреля на совещании в Минпромторге обсуждался вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Газета, ссылаясь на исследование Института Гайдара, отметила, что затраты одного предприятия на переоборудование упаковочных материалов потребуют до 500 млн рублей инвестиций, в результате такие товары могут подорожать примерно на 20%.

«На данный момент идет рабочая дискуссия по данному вопросу использования сумок-сеток. Эта упаковка может быть переработана, но только в том случае, если она будет накапливаться у ритейла, если же она попадет к потребителю, она затруднит работу сортировщиков отходов и будет захоронена. В связи с этим РЭО предлагает ограничить реализацию такой упаковки потребителям», — отметил оператор.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подтвердил, что ППК РЭО предложила ограничить такой вид упаковки наряду с другими трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами. Он объяснил, что, попадая в мусорную корзину, сумка-сетка обречена на захоронение. Также в общем потоке отходов она затрудняет работу сортировочного оборудования и иногда может приостановить работу линии, если, например, будет наматываться на оборудование.

«Конечно, производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. Однако крайне сложно понять, каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание? Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле», — считает Буцаев.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил, что о необходимости запрета сетки как транспортной упаковки не говорится.

«Поэтому и дорогостоящее переоборудование может не понадобиться. Однако было бы лучше, чтобы сетка не попадала к конечному потребителю. Так он сможет получать более качественный товар по более низкой цене, сортировочные комплексы будут работать без перебоев из-за наматывания сеток, а сама сетка не отправится разлагаться на полигон», — сказал он.

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В конце марта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ рассказали «Известиям», что ценовая ситуация на продовольственном рынке в России стабильна и цены на ряд категорий продукции ниже уровней аналогичного периода 2022 года. Так, ниже прошлогодних были зафиксированы цены на капусту (–67,8%), морковь (–19,3%), картофель (–42,8%), столовую свеклу (–35,4%).

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