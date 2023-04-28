Украинские военные во второй раз за день ударили по Донецку из РСЗО

Украинские военные во второй за день нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили 28 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На этот раз удар пришелся по Петровскому району.

«Зафиксирован обстрел <...> н.п.Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день украинские военные выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракеты упали в районе Дворца бракосочетания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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