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Украинские военные во второй раз за день ударили по Донецку из РСЗО

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Украинские военные во второй за день нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили 28 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На этот раз удар пришелся по Петровскому району.

«Зафиксирован обстрел <...> н.п.Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.

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Ранее в этот же день украинские военные выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракеты упали в районе Дворца бракосочетания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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