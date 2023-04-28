В лесах Ульяновской области обновят противопожарные полосы

Противопожарный полосы обновляют в Вешкаймском лесничестве, которые отделяют лесной фонд от других земель. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

В ведомстве рассказали, что землю опахивают при помощи специального плуга трактором МТЗ до минерального слоя почвы. Такие полосы являются противопожарным барьером и не дают пламени перейти на территорию леса. Также устанавливаются шлагбаумы и информационные таблички.

Уход за минеральными полосами общей протяженностью 173 км проводит арендатор «Шарловский леспромхоз», отмечает ulpravda.ru.

Также в минприроды напомнили, что сейчас на территории лесов Ульяновской области действует особый противопожарный режим. До 10 мая гражданам запрещено посещать леса.

Теперь узнать о запретах и ограничениях на посещение лесов можно через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели.