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Малоинвазивную хирургию, биоимпланты и эндопротезирование суставов стопы рассмотрят на профильной секции ЕОФ – 2023

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Фото: Getty Images/iStock
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Ведущие специалисты в области хирургического лечения травм и деформаций стопы у взрослых и детей, эндопротезирования и аддитивных технологий соберутся на секциях научной программы форума, посвященных стопе. Участники пройдут кадаверный курс по малоинвазивным операциям на стопе, обсудят личный клинический и хирургический опыт, преимущества и недостатки методов, доступов, имплантов и способов реабилитации после операций. Секции, посвященные хирургии стопы, станут одними из разделов научной программы Евразийского ортопедического форума. Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года и объединит более 7 тыс. специалистов из 70 стран мира.

В этом году научная программа, посвященная лечению травм и деформаций стопы, разделена на несколько секций по «анатомическому» принципу, как и все секции этого форума.

В секции малоинвазивной хирургии переднего отдела стопы с докладами выступят известные специалисты в этой области: доктор медицинских наук Сергей Бережной, кандидат медицинских наук Анатолий Баранецкий, кандидат медицинских наук Левон Макинян, руководитель Центра хирургии стопы и голеностопного сустава клиники «Медси» Рудольф Шайхутдинов и другие.

Вопросам хирургии переднего отдела стопы посвятят и тематический круглый стол. В первый день форума специальный кадаверный курс по малоинвазивной хирургии стопы проведет компания Arthrex.

Травмы голеностопного сустава и средних отделов стопы с возможностью применения инвазивных методик при лечении переломов в этой области рассмотрят на еще одной секции, посвященной стопе.

«Золотой стандарт» лечения большинства травм стопы сегодня — это хирургия. Консервативные методики лечения, конечно, тоже используются, но сегодня не являются трендом. Тема актуальная, поэтому нас ожидает много интересных докладов, основанных на интересной клинической практике, разные подходы и авторские методики», — говорит руководитель научной программы, посвященной хирургическому лечению травм и деформаций стопы, начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Артур Керимов.

Отдельная секция будет посвящена эндоскопическим операциям на стопе: докладчики представят методики стабилизации связок голеностопного сустава, оперативное лечение деформаций пяточной кости, мозаичной пластики голеностопного сустава. Еще один круглый стол в этой секции будет посвящен рассмотрению всех «за» и «против» использования биоимплантов в хирургии стопы. О шестилетнем опыте применения биодеградируемых фиксаторов при коррекции Hallux Valgus расскажет травматолог-ортопед, руководитель Центра патологии нижних конечностей клиники «Медси» Айдыс Ондар. С докладами, посвященным использованию биодеградируемых имплантов в хирургии стопы, также выступят травматологи-ортопеды Арсен Хубиев, Виктор Фомичёв, Евгений Маматов. Сравнит применение имплантов из биодеградируемого металла с титановыми травматолог-ортопед Дмитрий Ефременко.

В секции педиатрии кандидат медицинских наук, детский травматолог-ортопед Гульнара Файзрахманова с соавторами представят анатомо-функциональный анализ состояния стоп у детей школьного возраста, кандидат медицинских наук Андрей Сапоговский — доклад о выборе метода коррекции плоскостопия у детей.

Впервые на Евразийском ортопедическом форуме отдельную секцию посвятят эндопротезированию суставов стопы. Своими взглядами и клинической практикой поделятся: доктор медицинских наук Игорь Пахомов, кандидат медицинских наук Владимир Скребцов, кандидат медицинских наук Василий Кузнецов, травматологи-ортопеды Дмитрий Бурков, Денис Павленко и другие докладчики.

Евразийский ортопедический форум – 2023 проходит при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

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