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Астраханец заплатил 15 тыс. рублей за нераскрытие истории браузера

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Житель Красноярского района Астрахани лишился 15 тыс. рублей из-за боязни раскрыть, какие сайты он посещал в Сети. Об этом сообщает «Астрахань-24» в пятницу, 28 апреля.

В полицию обратился 60-летний мужчина, работающий строителем. По словам астраханца, ему позвонил неизвестный и стал угрожать, что распространит историю его браузера. Собеседник потребовал деньги, чтобы этого не произошло.

Мужчина испугался и отправил 14,8 тыс. рублей на указанный злоумышленником счет.

Сейчас этот случай расследуют правоохранители. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в апреле сообщалось, что в Коми 26-летний мужчина лишился 1,24 млн рублей из-за псевдобукмекеров. Злоумышленники убедили потерпевшего делать спортивные ставки на некой платформе, а затем заплатить за доставку денег из Великобритании.

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