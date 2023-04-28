Newsweek рассказал о преимуществах российских планирующих бомб

Управляемые планирующие бомбы, которые применяются Россией, представляют угрозу для Украины, передает издание Newsweek со ссылкой на военных аналитиков.

По словам украинского эксперта, такой тип оружия может сбрасываться за пределами досягаемости систем ПВО Украины.

«Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику», — подчеркнул преимущество техники другой аналитик.

Планирующие бомбы — это стандартные бомбы, которые были усовершенствованы. Из доработок добавлены крылья и навигационные системы, которые позволяют планировать траекторию полета к цели.

Ранее, 20 апреля, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о преимуществе использования Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ планирующих бомб и других высокоточных боеприпасов. По его словам, украинские комплексы ПВО в местах применения этого оружия неэффективны. Для того чтобы забрасывать бомбы на такое расстояние, самолетам надо набрать высоту более 4 тыс. метров. У противника, как отмечает эксперт, есть только переносные зенитные комплексы, которые не работают.