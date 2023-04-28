МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета

МТС с 4 мая введет платную раздачу мобильного интернета. Об этом 28 апреля сообщила газета «Ведомости».

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства», — приводит издание сообщение, которое получили три абонента МТС.

Ранее пользователи сети могли создавать точку доступа и раздавать трафик бесплатно.

Представитель компании подтвердил введение новой опции. Он отметил, что новые условия раздачи коснутся тарифов с безлимитным интернетом и «позволят более выгодно раздавать трафик».

Ранее, 2 марта, МТС сообщил о постепенном отключении сети мобильной связи 3G (UMTS) по мере отказа абонентов от устаревших телефонов. В 33 регионах страны МТС уже перевела частоты 2100 МГц, выделенные под 3G, на современный стандарт связи 4G (LTE).