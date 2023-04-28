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В ОКР призвали допустить россиян и белорусов на соревнования без ограничений

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) 28 апреля выступила за допуск россиян и белорусов на международные соревнования без каких-либо ограничений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОКР.

В документе призывают к равноправию в отношении спортсменов из обеих стран наряду с остальными, без ограничений и предписаний.

«Мы выступаем именно за такой всеобъемлющий спортивный мир, за сохранение целостности олимпийского движения на основе взаимного уважения. Вместе с тем мы требуем дать объективную оценку очевидным антироссийским шагам отдельных стейкхолдеров и отказаться от дискриминационной практики под руководством МОК (Международный олимпийский комитет. — Ред.)», — говорится в заявлении.

Комиссия отметила, что лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах — это грубые нарушения принципа равноправия.

Кроме того, по мнению комиссии, нейтральный статус для участника соревнований является очевидной дискриминацией по национальному признаку и применением двойных стандартов.

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28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

28 марта исполком МОКа порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

29 марта перед началом заседания Исполкома МОКа в его штаб-квартире в Лозанне президент олимпийского комитета Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных.

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