Премьер-министр Греции объяснил уволенным рабочим принципы свободной экономики
Премьер-министр Греции Кириакос Мицаотакис пояснил уволенным рабочим принципы свободной экономики во время своего визита в Кавалу. Об этом сообщает 28 апреля издание news 24/7.
Во время поездки премьера-министра в Кавалу 300 рабочих собрались на протестный митинг, связанный с их увольнениями. Премьер решил высказаться об их потерянных рабочих местах.
«Вы знаете, в свободной экономике некоторые люди теряют работу, а некоторые получают новую работу. Так работает свободная экономика», — цитирует издание слова Мицаотакиса.
Рабочие ответили на его слова смехом. После этого премьер-министр попытался поблагодарить публику за теплый прием и решил заявить, что «в этом красота демократии, [когда] каждый может выйти на площадь публичного диалога и поспорить с аргументами».
После заявления Мицаотакиса, которое СМИ называет циничным, неодобрение и насмешки со стороны собравшихся продолжились.
Ранее сообщалось о протестных акциях в Шотландии и Германии. В Шотландии 7 апреля работники верфей Rosyth Dockyard готовятся к забастовке и срыву сроков новейших фрегатов. Планировалось, что забастовке продлится 12 недель — с 17 апреля по 10 июля. Таким образом сотрудники хотели добиться справедливой оплаты труда.
В нескольких регионах Германии 27 марта проходила крупнейшая с 1992 года забастовка нескольких профсоюзов. Ее организовал профсоюз Verdi. Причиной протеста стало требование профсоюзов о повышении заработной платы и увеличении окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.