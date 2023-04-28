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Премьер-министр Греции объяснил уволенным рабочим принципы свободной экономики

Премьер-министр Греции Мицаотакис: некоторые люди теряют работу, так работает свободная экономика
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Фото: news 24/7
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицаотакис пояснил уволенным рабочим принципы свободной экономики во время своего визита в Кавалу. Об этом сообщает 28 апреля издание news 24/7.

Во время поездки премьера-министра в Кавалу 300 рабочих собрались на протестный митинг, связанный с их увольнениями. Премьер решил высказаться об их потерянных рабочих местах.

«Вы знаете, в свободной экономике некоторые люди теряют работу, а некоторые получают новую работу. Так работает свободная экономика», — цитирует издание слова Мицаотакиса.

Рабочие ответили на его слова смехом. После этого премьер-министр попытался поблагодарить публику за теплый прием и решил заявить, что «в этом красота демократии, [когда] каждый может выйти на площадь публичного диалога и поспорить с аргументами».

После заявления Мицаотакиса, которое СМИ называет циничным, неодобрение и насмешки со стороны собравшихся продолжились.

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Ранее сообщалось о протестных акциях в Шотландии и Германии. В Шотландии 7 апреля работники верфей Rosyth Dockyard готовятся к забастовке и срыву сроков новейших фрегатов. Планировалось, что забастовке продлится 12 недель — с 17 апреля по 10 июля. Таким образом сотрудники хотели добиться справедливой оплаты труда.

В нескольких регионах Германии 27 марта проходила крупнейшая с 1992 года забастовка нескольких профсоюзов. Ее организовал профсоюз Verdi. Причиной протеста стало требование профсоюзов о повышении заработной платы и увеличении окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.

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