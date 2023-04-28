Премьер-министр Греции объяснил уволенным рабочим принципы свободной экономики

Премьер-министр Греции Кириакос Мицаотакис пояснил уволенным рабочим принципы свободной экономики во время своего визита в Кавалу. Об этом сообщает 28 апреля издание news 24/7.

Во время поездки премьера-министра в Кавалу 300 рабочих собрались на протестный митинг, связанный с их увольнениями. Премьер решил высказаться об их потерянных рабочих местах.

«Вы знаете, в свободной экономике некоторые люди теряют работу, а некоторые получают новую работу. Так работает свободная экономика», — цитирует издание слова Мицаотакиса.

Рабочие ответили на его слова смехом. После этого премьер-министр попытался поблагодарить публику за теплый прием и решил заявить, что «в этом красота демократии, [когда] каждый может выйти на площадь публичного диалога и поспорить с аргументами».