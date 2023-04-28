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Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро опустился ниже 89 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов за 28 апреля.

По данным на 11:29 мск, курс евро терял 0,82% к предыдущему дню и находился на уровне 88,9875 руб. Это произошло впервые с 11 апреля.

В дальнейшем стоимость валюты поднялась чуть выше 89 рублей.

Курс доллара утром 28 апреля составлял 81,22 рубля, юаня — 11,689 рубля.

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Ранее, 24 апреля, партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что наблюдаемое локальное снижение курса доллара до 81 рубля обусловлено ростом сырьевых цен и, соответственно, увеличением объема продажи валюты со стороны экспортеров.

7 апреля опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что к концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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