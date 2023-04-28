Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля

Курс евро опустился ниже 89 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов за 28 апреля.

По данным на 11:29 мск, курс евро терял 0,82% к предыдущему дню и находился на уровне 88,9875 руб. Это произошло впервые с 11 апреля.

В дальнейшем стоимость валюты поднялась чуть выше 89 рублей.

Курс доллара утром 28 апреля составлял 81,22 рубля, юаня — 11,689 рубля.

Ранее, 24 апреля, партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что наблюдаемое локальное снижение курса доллара до 81 рубля обусловлено ростом сырьевых цен и, соответственно, увеличением объема продажи валюты со стороны экспортеров.

7 апреля опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что к концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.