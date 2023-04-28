Жители Петрозаводска попросили убрать с улиц мертвых крыс

Трупы крыс дополнили неубранный смет на улицах Петрозаводска, где с 26 апреля проходит дератанизация. На мертвых животных пожаловалась бывшая чиновница городской мэрии.

Она сделала несколько фотографий на улице Мерецкова и направила в адрес администрации, о чем сообщила в соцсетях.

«Получила ответ, что уборка будет проведена в срок до 19 мая. Отличная подготовка города к 9 Мая!» — написала женщина, ее слова приводит ИА «Карелinform».

Ранее инфекционист рассказала об опасности диких грызунов в доме. По ее словам, мыши и крысы могут появляться в жилых помещениях осенью и зимой, когда возможность питаться на улице заканчивается. Животные могут переносить бешенство, чуму и геморрагическую лихорадку.