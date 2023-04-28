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Рейтинги передачи Fox News после ухода Карлсона упали в два раза

AP: рейтинги вечерней программы на канале Fox News после ухода Карлсона снизились на 56%
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Рейтинги вечерней программы, которую ранее вел журналист Такер Карлсон на телеканале Fox News, упали после его увольнения. Об этом сообщило агентство Associated Press 28 апреля.

Передача с участием нового ведущего Брайана Килмида заинтересовала почти в два раза меньше зрителей, чем обычно. Так, эфир собрал аудиторию в 1,33 млн, что на 56% меньше обыкновенного.

Последний выпуск с участием Карлсона собрал 2,65 млн зрителей. В среднем за 2022 год Карлсон набирал по 3,03 млн зрителей за выпуск, делая программу второй по популярности на канале.

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Днем ранее Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения, власть корпораций, природные ресурсы.

Ранее, 24 апреля, Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Телеканал поблагодарил Карлсона за работу. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Карлсон не раз критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена в частности. 25 марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

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