Бизнесу предложили отечественное решение для переноса IT-сервисов

Компания «Мегафон» разработала для корпоративных клиентов продукт для кроссплатформенной миграции на базе инструментов MIND software. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Уход с российского рынка крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров только усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT- инфраструктуру на альтернативную платформу. В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи», — сказал Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений компании «Мегафон».

Как рассказали эксперты компании, функциональное универсальное решение, предлагаемое бизнесу, облегчит процесс перехода с одной платформы на другую, в том числе, перевод данных с физических серверов и зарубежных облачных платформ. Оно позволяет переносить виртуальные сервера между иностранными и отечественными системами виртуализации в любых сочетаниях. Технология поддерживается операционными системами Windows и Linux.

По словам представителей «Мегафона», новый инструментарий автоматизирует 95% рутинных операций, делая процесс переноса простым и легко предсказуемым по времени независимо от того, между какими платформами перемещаются данные. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции.

«Наш основной продукт — это инструмент кроссплатформенной миграции виртуальной инфраструктуры, который помогает всем российским компаниям легко производить замену решений по виртуализации одних поставщиков на других. Мы высоко ценим сотрудничество с МегаФоном и уверены, что совместно поможем как можно большему числу организаций в стране быстро начать использовать отечественный платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах», — пояснил Антон Груздев, технический директор MIND Software.