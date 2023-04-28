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Шойгу заявил, что боевой потенциал почти всех стран НАТО был задействован против России

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Против РФ был задействован военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, после начала спецоперации страны Запада сразу ввели масштабные санкции и начали поставки вооружения на Украину.

«Был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — заявил Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Министр обороны добавил, что вооружение, которое Запад начал поставлять Киеву, попадает на черный рынок. Также, по его мнению, военная помощь Украине затягивает конфликт и дестабилизирует Европу и мир.

Шойгу дополнил, что на фоне проведения спецоперации страны Запада хотят изолировать Россию и демонстрируют готовность усиливать давление в ущерб своим интересам, но эти попытки терпят крах.

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При этом ранее, 18 апреля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

В свою очередь в марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, напротив, заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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